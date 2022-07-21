رغم الهبوط .. الأهلي ينجح في الحفاظ على أحد نجومه

نجم الأهلي يستمر مع الفريق في دوري يلو

نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، في الحفاظ على أحد نجوم الفريق، رغم الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى السعودي الموسم المقبل.

وهبط الأهلي إلى دوري يلو للدرجة الأولى السعودي لأول مرة في تاريخه، بعد احتلاله المركز الخامس عشر في الترتيب، برصيد 32 نقطة.

وأكد وكيل أعمال هيثم عسيري نجم الأهلي، خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، على أن اللاعب سيستمر مع الفريق ولن يرحل بعد هبوطه.

جاء استمرار هيثم عسيري مع النادي الأهلي، بناء على رغبة شخصية منه، بالاستمرار مع الراقي خلال الموسم المقبل وقيادته للعودة إلى دوري المحترفين بعد الهبوط منه.

وكيل عسيري شدد على أنه تم الاتفاق مع إدارة الأهلي برئاسة النفيعي، على تمديد عقده لمدة موسمين، لينتهي عقده في صيف 2026.

وبذلك تنجح إدارة الأهلي في الحفاظ على أحد نجوم الفريق، بعد وجود رغبة بين أكثر من نجم للرحيل عن الفريق بعد هبوطه إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

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وشهدت الفترة الماضية، محاولات نادي النصر للتعاقد مع عبد الرحمن غريب نجم الأهلي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بناءً على رغبة من اللاعب الذي يريد استمرار تواجده بصفوف المنتخب السعودي، المشارك في كأس العالم قطر 2022.