رغم المطالبة بإدانته.. رسالة تطمين من رئيس الاتحاد الفرنسي إلى بنزيما

أكد نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد لن يُقصى من منتخب "الديوك"، حتى إذا أدين في قضية الشريط الجنسي وابتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا.

تغيرت الكثير من الأمور في غضون ستة أشهر فقط، تحول كريم بنزيما من شخصية غير مرغوب فيها في كرة القدم الفرنسية منذ عام 2016، ليصبح واحد من الذين لا يمكن الاستغناء عن خدماتهم.

في بطولة أمم أوروبا 2020 ثم دوري الأمم الأوروبية، أصبح مهاجم ريال مدريد مرة أخرى قطعة لا غنى عنها في منتخب فرنسا.

ومع عودة قضية الشريط الجنسي مرة أخرى إلى السطح، بعد افتتاح المحاكمة في نهاية أكتوبر الماضي بسلسلة من جلسات الاستماع، التي لن يحضرها بنزيما جسديًا، طالب المدعي العام بسجن مهاجم ريال مدريد عشرة أشهر مع إيقاف التنفيذ، قبل الحكم في القضية يوم 24 نوفمبر الجاري.

ماذا قال لو جريت عن القضية ووضع بنزيما؟

الأمر الذي أثار التساؤلات هو إمكانية ظهور بنزيما مرة أخرى في خطط المدرب ديدييه ديشان في فترات التوقف الدولي خلال عام 2022، وبالتالي خلال كأس العالم في قطر.

لو جرين كشف عن موقفه الحاسم بالفعل، وهو موقف بعيد تمامًا عما كانت عليه الأمور قبل عدة سنوات.

وقال لو جريت في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "سيظل المدرب دائمًا هو المسؤول عن الاختيارات، ولن يتم استبعاد بنزيما بناء على أي عقوبة قانونية محتملة".

وأضاف: "حتى لو صدر بحقه حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ، فلا يزال أمامه خيار استئناف الإدانة، لذلك فإن دعوته إلى المنتخب مع عدمها خلال الأشهر المقبلة لن تكون مرتبطة بهذا الحكم".

لو جريت يلقي بالكرة في ملعب ديشان

تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ألقت بالكرة في ملعب ديشان، الذي أصبح يرى بنزيما لاعبًا أساسيًا في خططه.

وبعد أداء بنزيما خلال يورو 2020 ثم كأس الأمم الأوروبية، لم يعد هناك مجال للتشكيك في دوره مع منتخب فرنسا، كما كان الحال قبل خمس سنوات.

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