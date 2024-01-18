بعد الفوز على سالامنكا.. تشافي: برشلونة فريق تحت الإنشاء!

تصريح صادم من المدرب الكتالوني..

أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن فريقه الذي فاز على سالامنكا يحتاج إلى مزيد من التطوير، رغم رضاه عن العودة في النتيجة خصوصًا في الشوط الثاني.

وفاز برشلونة على مضيفه في كأس ملك إسبانيا بنتيجة 3-1 على ملعب الملكة صوفيا ليضمن الوصول إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال تشافي عقب المباراة: "قلت من قبل إن برشلونة فريق تحت الإنشاء، الفريق الحالي يحتاج مزيدًا من التطور وهذا ما يحدث عادة، مزيدًا من اكتساب الثقة وصناعة الفرص".

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وأردف: "أقول ذلك أيضًا لأننا نلعب أحيانًا مباريات رائعة، وفي بعض الأحيان لا نفعل ذلك، وهذه هي سمة الفرق قيد البناء".

وأكد سعادته بهدفي كل من جول كوندي وأليخاندرو بالدي، قائلًا إن هدف الأول "جعله يقول لدكة البدلاء إن برشلونة يحتاج لهذه الحلول (التسديد من بعيد) في المباريات الشبيهة" بينما هنأ الثاني على هدفه واصفًا إياه بـ"الهدف الممتاز له على المستوى الفردي".