رغم الفوز على التعاون .. النصر يحضر لمفاجأة مدوية لمينيزيس

تعرف على تفاصيل المفاجأة التي يحضرها نادي النصر

تحضر إدارة نادي النصر لمفاجأة مدوية للغاية للمدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني للفريق الأصفر، بالرغم من تحقيق الفوز على التعاون في مباراة اليوم.

النصر حقق الفوز على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية، إلى أن إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، قررت اتخاذ قرار صادم ضد المدرب مينيزيس، وهو إقالته من تدريب الفريق.

النصر قرر إقالة مينيزيس من تدريب النصر بالرغم من تحقيق الفوز على التعاون، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب مرسول بارك.

وتشير بعض التقارير الصحفية، إلى أن نادي النصر يفاوض أكثر من مدرب من أجل تدريب النصر خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للمدرب مانو مينيزيس.

وكانت بعض التقارير الأخرى، قد أكدت على أن النصر اقترب من الوصول لاتفاق مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين الإماراتي من أجل تدريب الفريق الأصفر خلفًا لمينيزيس.

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