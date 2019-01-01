رغم الفوز خارج الأرض.. ديسابر يحذر لاعبي بيراميدز من يانج أفريكانز

بيراميدز حقق فوزًا هامًا خارج الديار

قام الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز المصري، بتحذير لاعبيه عقب الفوز على يانج أفريكانز في ذهاب دور الـ32 مكرر.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور الـ32 مكرر في بطولة الكونفدرالية.

وجاء تحذير ديسابر للاعبي بيراميدز رغم الفوز معللًا إنها نتيجة خادعة قبل لقاء الإياب الذي سيقام في مصر خلال الأيام المقبلة.

وأكد ديسابر أن يانج أفريكانز سيساعده أن أرضية الملعب في الدفاع الجوي جيدة للغاية وسيقدم مباراة مميزة على عكس لقاء الذهاب.

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وطالب المدرب الفرنسي لاعبيه بتحقيق الفوز في لقاء الإياب لضمان الصعود لدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقدم بيراميدز مستوى أكثر من ممتاز خلال الموسم الحالي، في الدوري المصري الممتاز وأيضًا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.