رغم الصعوبات .. لاعبو برشلونة يؤمنون في الثنائية

موسم متقلب للفريق الكتالوني

تحدثت تقارير قادمة من الإعلام الكتالوني عن الأجواء الإيجابية في غرف ملابس برشلونة ووجود حالة من الإيمان بقدرات الفريق على ختام الموسم بشكل إيجابي وتحقيق البطولات.

برشلونة يعيش موسماً متقلباً حتى الآن، ولكن على الورق يملك فرصة تحقيق البطولات كلها التي يشارك بها محلياً وأوروبياً.

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وذكرت "سبورت" أن الانتصار على إشبيلية الأخير بهدفين نظيفين بملعب الأخير أعاد الثقة للفريق في إمكانية إصلاح الموقف في المتبقي من الموسم.

التغيير الخططي لرونالد كومان واللعب بثلاثة مدافعين أعطى صلابة دفاعية وجعل الفريق يقدم عرضاً قوياً أمام أحد المنافسين، مما أعطى دفعة معنوية للاستمرار في المنافسة على الألقاب.

وبحسب التقرير، لاعبو برشلونة تعاهدوا على القتال من أجل تحقيق بطولتي الدوري وكأس الملك، وأن الفرصة سانحة للفوز بالبطولتين.

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وبالنسبة للدوري يشعر برشلونة أن الأمور في الملعب بعد، في ظل تعثر المتصدر أتلتيكو مدريد الأخير ومباراته المقبلة بالديربي أمام ريال مدريد، وأن الفارق ليس بعيداً بين برشلونة والقمة ويمكن تقليصه في ظل وجود لقاء مباشر مع أتلتيكو كذلك.

وفي الكأس رغم الخسارة من إشبيلية ذهاباً بهدفين نظيفين، ولكن الانتصار عليه في الدوري أعطى الفريق شعوراً بأنه يمكنه قلب النتيجة والتعويض بالإياب في "كامب نو" وبلوغ النهائي.

ويستضيف برشلونة نظيره إشبيلية منتصف الأسبوع بإياب نصف نهائي كأس الملك وعينه على الفوز بفارق ثلاثة أهداف من أجل لعب النهائي.