رغم الرباعية .. ببروزوفيتش يرفض المبالغة في الوعود لجماهير الإنتر

رفض لاعب وسط الإنتر مارسيلو بروزوفيتش الإفراط في الفرحة أو المبالغة في الوعود الرنانة أمام الجماهير، وذلك بالرغم من البداية الواعدة التي أسفرت عن اكتساح ليتشي بأربعة أهداف دون رد، في ختام مباريات الأسبوع الأول للدوري الإيطالي.

وبعد المباراة قال صاحب أول أهداف المباراة وأول أهداف الأفاعي في الموسم الجديد لشبكة DAZN "هل يستطيع الإنتر المنافسة على اللقب هذا الموسم؟ ربما يستطيع وربما لا. المهم سنرى كيف ستسير الأمور في المباريات القادمة".

وأضاف "لا أعرف إذا كان هناك حالة مختلفة هذا الموسم أم لا، لكن كان واضحًا أن الجماهير جاءت بأعداد كبيرة اليوم للمرة الأولى منذ سبع أو ثماني سنوات. أود أن أشكر الجميع، ودعونا نأمل أن نحقق مزيد من النتائج الإيجابية في قادم المواعيد".



وعن هدفه الرائع الذي سجله بتسديده مقوسة من على حدود منطقة الجزاء في المكان المستحيل لحارس ليتشي، قال مازحًا "باعتباري من أصحاب النزعة الدفاعية، فالطبيعي أن أكون حذرًا في تقدمي إلى الأمام، لكني أخذت لقطة جيدة ونجحت في التسجيل".

كما تحدث عن الأداء قائلاً "في البداية وقعنا في فخ التمريرات الخاطئة، لكن بعد ذلك لعبنا بشكل جيد وأثبتنا أننا نستحق الفوز الكبير".

هل قادر هذا المدرب على كسر هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي؟ 🤔 pic.twitter.com/Lyfj5ugqaG — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 26, 2019

الجدير بالذكر أن الإنتر سيستكمل رحلة البحث عن أول لقب دوري منذ موسم 2009-2010، بزيارة ملعب "سانت إيليا" يوم الأحد المقبل لمواجهة كالياري، الذي خسر مباراته الافتتاحية أمام العائد مجددًا لجنة كرة القدم بريشيا بهدف نظيف.