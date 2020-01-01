رغم الخسارة 6/2 .. بييلسا يؤكد تفوق ليدز على مانشستر يونايتد!

بييلسا يمتلك منظورًا آخر دائمًا

نظم مارسيلو بييلسا مؤتمرًا لمدة 41 دقيقة لشرح تفوق ليدز يونايتد على مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعت بينهما على الرغم من الخسارة بستة أهداف لهدفين.

وانتقد بييلسا جاري لينيكر بسبب مزاحه عن أسلوب لعبه حيث قال: "مشاهدة ليدز ممتعة حقًا، لكن اللعب ضدها أكثر متعة" ودافع عن نفسه وعن أسلوبه.

وقال المدير الفني لنادي ليدز يونايتد مارسيلو بييلسا إن فريقه تفوق في المباراة على الرغم من السقوط المدوي أمام مانشستر يونايتد بستة أهداف مقابل هدفين.

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وأضاف: "ما حدث بالفعل في المباراة لا علاقة له بما قيل في الصحافةا، لأسئلة الموجهة للاعبين تحاول إضعاف أسلوب اللعب لدينا، وأقترح عليهم ما إذا كانوا سيطلبون مني تغيير أسلوبي في اللعب فليطلبوا مني أنا"

وتابع: "بعد مراجعة المباراة، والأسباب الحقيقية لخسارة هذه المباراة، لم يتم أخذها في الاعتبار من قبل أي أحد، هذا ليس شيئًا جديدًا لأن المنصات الإعلامية والصحفيين يمكنها فقط تحليل النتائج"

قال المدرب البالغ من العمر 65 عامًا، والذي أصبح فريقه ليدز يونايتد مرادفًا لهجومه المستمر ورؤيته لكرة القدم، إن فريقه خلق فرصًا أكثر من الشياطين الحمر، لكنه كان أقل كفاءة أمام المرمى.

وأردف: "يجب أن أتخذ أساس المباراة الأخيرة كمثال، يمكنني أن أخبرك بالبيانات التي جمعناها من المباراة الأخيرة. من الناحية البدنية، لعب مانشستر يونايتد أفضل مباراة له هذا الموسم وتفوق ليدز على مستوى الاستحواذ وصناعة الفرص"

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الجدير بالذكر أن بييلسا استمر حوالي 40 دقيقة يتحدث بالتفاصيل ويحلل كيفية تفوق ليدز يونايتد على الشياطين الحمر رغم السقوط المدوي ليثير المزيد من الجدل كعادته.