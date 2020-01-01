رغم الخروج الأوروبي المفاجئ.. رئيس أتلتيكو مدريد يهاجم منتقدي سيميوني!

الاقتناع به لا يوصف..

دافع إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، عن المدرب دييجو سيميوني ضد من هاجموه بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد لايبزيج.

ولم يُقدم الروخيبلانكوس الأداء المنتظر منهم أمام فريق حديث العهد وقليل الخبرة مثل لايبزيج، ليُمنوا بهزيمة لم تكن متوقعة بهدفين لهدف ويودعوا دوري الأبطال من ربع النهائي.

الكثير من الانتقادات حدثت لسيميوني بسبب طريقته الدفاعية المعتادة والمستوى الهزيل الذي كان عليه فريقه رغم الصفقات والأموال الضخمة المدفوعة لبناء هذا الفريق.

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إلا أن سيريزو دافع عن اللوتشو، حيث قال للصحافة "سيميوني ليس لا يمكن المساس به، الكثير من الناس تجادلوا معه بالأمس، إنه الشخص الذي اختار فريقه".

وتابع "إذا لم يعجبك اختياراته، فيمكنك أن تذهب وتشتري ناديك وتبني فريقك الخاص وتختار التشكيلة الأساسية كما تريد! (يقصد منتقدي سيميوني)".

كما أضاف "نبقى هادئين رغم كل شيء، المباراة لم تذهب كما خططنا وعلينا الآن أن نعود إلى ديارنا ولكننا في حالة استرخاء حيال أي شيء آخر".

"أظن أننا لا نزال نمتلك فريقًا جيدًا، وفي مباراة لايبزيج لم نكن في ليلتنا فقط"

"الجمهور غاضب ومنزعج وهذا أمر سيئ لأن الحقيقة أننا لم نتوقع نتيجة مثل تلك، ولكنها كرة القدم، تحدث هذه الأمور"

وأتم "أعتقد أن لدينا موسمًا جيدًا، أنهينا الليجا في المركز الثالث وتأهلنا إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، وهو أمر ليس بالهيّن".

الجدير بالذكر أن أتلتيكو قد اشترى لاعبين بقيمة 243 مليون يورو الصيف الماضي مما يُزيد الانتقادات لسيميوني حول كيفية الظهور بأداء باهت كهذا أمام لايبزيج.