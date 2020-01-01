رغم الحظر الطبي .. سانتياجو برنابيو يتحدى فيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن أعمال التطوير في ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد لا تزال مستمرة رغم تفشي فيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن العمل في موقع الملعب لا يزال مستمرًا ولن يتوقف في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر من داخل النادي أن الأعمال في سانتياجو برنابيو لن تتوقف إلا حال تلقوا أمرًا مباشرًا بذلك وقال: "العمل في إسبانيا لم يتوقف لذلك لم نتوقف نحن أيضًا".

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ويرفض ريال مدريد إيقاف العمل في تطوير الملعب نظرًا للتكلفة العالية التي يضعها على كاهل النادي بوجود كل تلك المعدات حوله في الوقت الحالي.

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وبدأ النادي الملكي تطوير ملعب سانتياجو برنابيو منذ الصيف الماضي، ومن المنتظر أن تنتهي الأعمال في أغسطس من عام 2022 بحسب الخطط الأولية.

إعادة تطوير الملعب ستكون شاملة من حيث الشكل والمباني المحيطة به، بالإضافة لزيادة المقاعد بواقع 2100 مقعد وتقوم بها نفس الشركة التي بنت ملعب واندا متروبوليتانو لأتلتيكو مدريد قبل أعوام قليلة.

جدير بالذكر أن تطوير الملعب كلف ريال مدريد حوالي 575 مليون يورو، جاءوا كقرض من أحد البنوك سيتم تسديده على عدة أعوام حتى 2049.