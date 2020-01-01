رغم الحجر الصحي كلوب يؤكد استمرار معسكر ليفربول في النمسا

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يرفض تغيير مخططات التحضير للموسم الجديد بسبب متطلبات الحجر الصحي.

رفض المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن يغير من مخططات فريقه التحضيرية الخاصة بالموسم الجديد بعد ما جد من متطلبات إنجليزية للحجر الصحي لمن يأتي من شرق أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب، وأكد خلالها أن الفريق لن ينهي فترته التحضيرية ليعود للحجر الصحي لمدة أسبوعين في إنجلترا.

وقال كلوب: "لدي ثقة أن الجميع يقوم بكل ما لديه للحفاظ على نفسه سواء كنا هنا في النمسا أو هناك في إنجلترا، الجميع يعمل من أجل خلق بيئة آمنة للفريق".

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وأضاف: "منذ أن جئنا لهنا ونحن نتدرب في اليوم مرتين والأمور قاسية للغاية، ومثل تلك التجمعات تكون في غاية الأهمية من أجل وضع كافة التركيز على التحضير للموسم الجديد".

وأكمل: "الأمور في النمسا مستقرة كما هي في ألمانيا، الأرقام هنا هي الأقل والجميع هنا في آمان تام بالوقت الحالي".

وأنهى تصريحاته: "نحن في فقاعة خاصة بنا ولا نحاول أن نضع أنفسنا في أي مخاطر، ونركز على كرة القدم فقط، وسنعود لإنجلترا في الموعد المحدد مسبقًا".

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه نظيره آرسنال نهاية الشهر الجاري في مباراة الدرع الخيرية كبطل للدوري الإنجليزي.