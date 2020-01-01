رغم التنافس بينهما.. هندرسون: دي بروينه قيمة كبيرة للدوري الإنجليزي

روح رياضية عالية بينهما..

أشاد جوردان هندرسون، قائد ليفربول، بغريمه على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم المنتهي، كيفن دي بروينه، واعتبر أن نجم مانشستر سيتي بمثابة القيمة المضافة للبريميرليج ولناديه.

وكان تصويت الصحفيين قد منح هندرسون جائزة الأفضل في البريميرليج بعد أن قاد الريدز للتتويج باللقب للمرة الأولى منذ 30 عامًا في موسم استثنائي للاعب ولكتيبة يورجن كلوب ككل.

إسهامات دي بروينه على الصعيد الفردي كانت تاريخية مع السيتي، حيث أحرز 13 هدفًا وسجل 22 آخرين في مختلف المسابقات، غير أن هذه الأرقام لم تكن كافية لكتيبة بيب جوارديولا لتحافظ على لقب الدوري للعام الثالث على التوالي.

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بدوره تحدث هندرسون عن منافسه قائلًا "كيفن لاعب لا يصدق، لقد نما كلاعب كرة قدم، أتذكر أنني كنت أشاهده عندما كان في تشيلسي وكان لتوه يبدأ في اللعب هناك، هذه كانت أول مرة أراه فيها".

كما أضاف "لقد بدا وكأنه لاعب استثنائي ثم استمر في النمو، يمكنك أن ترى العمل الشاق الذي يقوم به والثقة الكبيرة التي يمتلكها".

"إنه يتطور في كل موسم، إنه لا يصدق، لا أعرفه شخصيًا ولكني أعلم ما لديه من رغبة وجوع وعزم على التطور والعمل بأقصى قدرة لديه".

"إنه يمنح ناديه والدوري قيمة إضافية، إن وجود لاعبين مثله هنا أمر مذهل واللعب ضده بالطبع أمر صعب، إلا أنني أستمتع باختبار نفسي أمام أفضل اللاعبين في العالم، إنه لأمر طالما أعجبت به".

وأتم "لديّ قدر كبير من الاحترام لكيفن، وإذا نظرت مباشرةً عبر الدوري، فهناك الكثير من اللاعبين الجيدين في البطولة، وأنا محظوظ بما يكفي للعب في هذا الدوري".

الجدير بالذكر أن دي بروين لا تزال الفرصة مواتية أمامه للتتويج بدوري أبطال أوروبا إذا مر من عقبة ريال مدريد في ثمن نهائي الأبطال، بينما خرج الريدز من نفس الدور على يد أتلتيكو مدريد قبل أزمة كورونا.