رغم التعادل.. بوجبا يزيد حصيلة أرقامه مع سولشار

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه بيرنلي بهدفين لمثلهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للبريميرليج.

وتقدم بيرنلي بهدفين في البداية، قبل أن يتعادل يونايتد بركلة جزاء سجلها بول بوجبا في الدقيقة 87، ثم هدف فيكتور لينديلوف في الدقيقة 92.

وكان ذلك هو هدف بوجبا التاسع هذا الموسم، وهو أكثر عدد من الأهداف سجله بالدوري في موسم واحد.

