رغم التعادل.. بوجبا يزيد حصيلة أرقامه مع سولشار

بوجبا سجل هدفاً من ركلة جزاء ضد بيرنلي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه بيرنلي بهدفين لمثلهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للبريميرليج.

وتقدم بيرنلي بهدفين في البداية، قبل أن يتعادل يونايتد بركلة جزاء سجلها بول بوجبا في الدقيقة 87، ثم هدف فيكتور لينديلوف في الدقيقة 92.

وكان ذلك هو هدف بوجبا التاسع هذا الموسم، وهو أكثر عدد من الأهداف سجله بالدوري في موسم واحد.

Paul Pogba has now scored nine Premier League goals this season, the most league goals he has ever netted in a single top-flight campaign. Six of those have come under Ole Gunnar Solskjaer. 🙃 pic.twitter.com/ZH3bLflqZW — Squawka Football (@Squawka) January 29, 2019

وأتت ستة من تلك الأهداف تحت قيادة المدرب الجديد أولي جونار سولشار.

10 - Since Solskjaer debut on Man Utd bench in December, Paul Pogba has been involved in 10 goals in Premier League (6 goals, 4 assists) - it's more than any other player in the top 5 leagues. Phenomenal 🔥. @paulpogba @ManUtd pic.twitter.com/wbTmwkyaGu — OptaJean (@OptaJean) January 29, 2019

على الجانب الآخر شارك بوجبا في 10 أهداف منذ وصول سولشار، بواقع 6 أهداف سجلها و4 صنعها، أكثر من أي لاعب في الدوريات الخمس الكبار في تلك الفترة.