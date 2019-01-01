الانتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز

رغم التعادل.. بوجبا يزيد حصيلة أرقامه مع سولشار

التعليقات()
Getty
بوجبا سجل هدفاً من ركلة جزاء ضد بيرنلي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه بيرنلي بهدفين لمثلهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للبريميرليج.

 

وتقدم بيرنلي بهدفين في البداية، قبل أن يتعادل يونايتد بركلة جزاء سجلها بول بوجبا في الدقيقة 87، ثم هدف فيكتور لينديلوف في الدقيقة 92.

اختيارات المحررين

وكان ذلك هو هدف بوجبا التاسع هذا الموسم، وهو أكثر عدد من الأهداف سجله بالدوري في موسم واحد.

وأتت ستة من تلك الأهداف تحت قيادة المدرب الجديد أولي جونار سولشار.

على الجانب الآخر شارك بوجبا في 10 أهداف منذ وصول سولشار، بواقع 6 أهداف سجلها و4 صنعها، أكثر من أي لاعب في الدوريات الخمس الكبار في تلك الفترة.

الموضوع التالي:
أنشيلوتي: نابولي لم يكن على قدر المهمة
الموضوع التالي:
آل الشيخ: لم أتكفل بصفقة بوطيب ومستعد لتحمل تكاليف استقدام حكام أجانب للأهلي
الموضوع التالي:
كأس ملك إسبانيا 2018-19 | مواعيد مباريات إياب ربع النهائي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين
الموضوع التالي:
بيونتيك: لقد توقعت المباراة أنها مجرد بداية
الموضوع التالي:
إيمري: نعلم صعوبة كل مباراة والمهم الحصول على الثلاث نقاط
إغلاق