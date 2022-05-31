رغم التراجع.. مباريات برشلونة الأكثر مشاهدة في الدوري الإسباني

برشلونة لا يزال الأكثر ماتابعة رغم كل شيء

كسرت أعداد مشاهدي مباريات الدوري الإسباني الاتجاه التنازلي الذي سارت فيه خلال المواسم الأخيرة.

فوفقًا لإحصائيات مؤسسة "جيكا" الإسبانية الخاصة بتحليل أرقام البث التليفزيوني وإحصائيات المشاهدة، فإن مباريات الدوري الإسباني اكتسبت مشاهدين بنسبة زيادة 26% وحصة مشتركة تصل إلى 52% قياسًا بالموسم الماضي، وتقترب من الأرقام التي حققتها في موسم 2019-2020، آخر المواسم قبل الاتجاه الهابط للأرقام.

بالنسبة للشبكات الناقلة، فإن قناة "موفيستار" الناقل الرئيس لليجا وصلت إلى أفضل متوسط سنوي تاريخي لها، بينما تمكنت شبكة "جول" من تجاوز 1% من حصة النقل على شاشاتها، على الرغم من خسارة القناة المملوكة لشركة "ميديا برو" على مستوى المشاهدين الإجماليين مقارنة بالموسم الماضي.

وبالنسبة للأعمار، فقد أفاد التقرير بأن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 45 عامًا هم الأكثر استهلاكًا لمباريات كرة القدم، وبالتحديد بين 45 و65 عامًا، ولكن الأرقام الخاصة بالمشاهدة في تجمعات هي أعمار ما بين 13 عامًا و24 عامًا بكل تأكيد، أرقام تؤكد أن كرة القدم لا توجه فقط للشباب صغير السن.

الكلاسيكو في الصدارة.. ومركز مفاجئ لديربي مدريد

كما أفاد التقرير بأن أكثر المباريات مشاهدة في الموسم بالدوري الإسباني، أتت بصدارة مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، وفي الطليعة أتت المباراة التي فاز بها برشلونة برباعية نظيفة على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو.

المباريات التي تأتي في المراكز التالية هي مباريات "برشلونة – إشبيلية" و"برشلونة – فالنسيا" و"إشبيلية – برشلونة".. النادي الكتالوني يتصدر بوضوح قائمة المباريات الأكثر متابعة في الموسم الكروي في إسبانيا، بينما ستحتاج إلى الانتظار للمركزين السادس والسابع لرؤية مباراتي ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو.

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