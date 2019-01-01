رغم البداية المثالية .. فينالدوم يُحذر من تكرار مأساة الموسم الماضي

لاعب الوسط الهولندي لا يشاطر الأغلبية الرأي

حذر متوسط ميدان ليفربول جورجيو فينالدوم من عواقب الاستهانة أو التراخي فيما تبقى من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك لتفادي تكرار مأساة الموسم الماضي.

ولم ينس اللاعب الهولندي الصدمة التي تعرض لها أحمر الميرسيسايد وعشاقه الموسم الماضي، بعد البداية الجيدة، التي جعلت الريدز يبدو الأوفر حظًا لإنهاء عقدته مع الدوري المحلي، قبل أن يتنازل الفريق عن الصدارة في الأسابيع الأخيرة، ليخسر اللقب بفارق نقطة يتيمة عن مانشستر سيتي.

والآن وبعد البداية المثالية لليفربول التي أسفرت عن تصدره للدوري بالعلامة الكاملة في أول ثمان جولات وبفارق ثماني نقاط عن السيتي، رفض فينالدوم الحديث عن أفضلية فريقه في تحقيق اللقب الغائب عن "أنفيلد روود" منذ ثلاثة عقود.

وقال لشبكة سكاي سبورتس "لا نفكر ولا نعتقد أننا أبطال البريميرليج بالفعل. سيكون من الخطأ التفكير في ذلك، وبالنسبة لي، أنا متأكد أن المدرب سيساعدنا لنبقى صامدين، وهو دائمًا يقول لنا علينا التفكير في أنفسنا، ومحاولة اللعب بشكل جيد وإعطاء أفضل ما لديك في أسبوع".

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وأضاف "علينا فقط المضي قدمًا بالطريقة التي نسير بها، والشيء الأهم أن نركز على أنفسنا لا على الفرق الأخرى لأننا ليس لدينا تأثير على الفرق الأخرى .. لا يمكن أن نتحكم في أداء المنافسين، علينا فقط أن نكون مستعدين للمباريات القادمة لنواصل تحقيق النتائج الجيدة لأننا نعرف أن الأمور قد تتغير بسرعة".