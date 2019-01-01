رغم الانسحاب من الصفقة - دي ليخت يحاول مرة أخيرة مع برشلونة

ما سر التواصل الأخير من دي ليخت مع إدارة برشلونة؟

قرر ماتياس دي ليخت، قائد أياكس، التواصل مع برشلونة للمرة الأخيرة قبل إعلان الفريق الذي سينضم له خلال الأيام المقبلة.

التقارير الصحفية تشير إلى أنّ يوفنتوس أتم الاتفاق مع دي ليخت للانضمام للفريق خلال الموسم المقبل براتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو خالية من الضرائب.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ الإدارة تفاجئت بمكالمة من دي ليخت يعلن رغبته الانضمام إلى برشلونة بشرط دفع الراتب ذاته المعروض عليه من يوفنتوس.

ويرغب النادي الكتالوني في منح اللاعب 6.5 مليون يورو سنويًا ليتساوى مع زميله فرينكي دي يونج ولكن صاحب الـ 19 عامًا متمسك بالزيادة.

ولم تكشف الصحيفة عن رد إدارة برشلونة إلا أنّها لم تشر إلى تغير في خطة النادي الكتالوني والموافقة على زيادة راتب المدافع الهولندي.

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان وريال مدريد حاولا التعاقد مع اللاعب ولكنّه فضّل عرض يوفنتوس.