رغم الانتقادات - ميسي المراوغ الأفضل في كوبا أميركا 2019

لم يسجل سوى هدف وحيد من ركلة جزاء ضد باراجواي

رغم الانتقادات الموجهة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا أنه لايزال يمارس هوايته المفضلة في كوبا أميركا 2019.

ميسي سجل هدفاً وحيداً في 3 مباريات البطولة حتى الآن، حيث جاء من ركلة جزاء ضد باراجواي.

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ولا تعتبر هذه النقطة المضيئة الوحيدة لنجم برشلونة في المسابقة، حيث يعتبر اللاعب الأكثر مراوغة بالكوبا برصيد 12 مراوغة ناجحة.

12 - Lionel Messi 🇦🇷 has the most dribbles completed (12) so far in the 2019 @CopaAmerica. Leo.#CopaAmerica pic.twitter.com/2Pwjpvk1iW — OptaJavier (@OptaJavier) ٢٦ يونيو ٢٠١٩

ويأتي في المركز الثاني إيفرتون مهاجم جريميو ومنتخب البرازيلي بـ11 مراوغة، ثم خاميس رودريجيز صانع ألعاب كولومبيا بـ9 مراوغات.

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وبالمركز الرابع فيحتله كولومبي آخر وهو خوان كوادرادو بـ9 مراوغات أيضاً، ثم التشيلي أليكسيس سانشيز بـ8 مراوغات.

يذكر أن الأرجنتين تأهلت للدور ربع النهائي كثاني مجموعة، حيث تلعب ضد فنزويلا بعد غد الجمعة.