رُغم الانتصار برباعية.. سولشار يبحث عن الخروج بشباك نظيفة!

مدرب مانشستر يونايتد مازال يأمل في الخروج بفريقه من مباراة بشباك نظيفة

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب أولي جونار سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن سعادته بالانتصار على ضيفه بورنموث، في المباراة التي استضافها ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الأسبوع العشرين من البريميرليج والتي انتهت برباعية مقابل هدف.

وقال سولشار في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "في الشوط الأول هاجمنا بشكل مكثف واستطعنا إدراك الأمور حتى بعد إحرازهم للهدف، لقد لعبنا بشكل أفضل من مباراة هادرسلفيلد".

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كما أضاف المدرب النرويجي: "لا زلنا نبحث عن الخروج بشباك نظيفة، ولكن الأمور لا تتغير سريعًا، لقد قدمنا أداء أمتع الجمهور، علينا الآن التفكير في مواجهة نيوكاسل يونايتد، هذا هو الاختبار الجديد".

بينما امتدح سولشار مهاجم الفريق ماركوس راشفورد وقال: "راشفورد اختلف منذ قدومي لتدريب الفريق، صناعته لهدف بوجبا كانت رائعة، لديه كل الإمكانيات والفرص لكي يكون ضمن أفضل مهاجمي العالم".

واختتم اللاعب السابق للشياطين الحُمر حديثه بالدفاع عن مدافع الفريق إريك بايلي الذي تلقى بطاقة حمراء وقال: "لقد شعر اللاعبون ببعض الضغط والحماس فقط لاستعادة الكرة، لقد أخطأ في وقت التدخل وهو يعرف ذلك".