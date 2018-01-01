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الدوري الإنجليزي الممتاز

رُغم الانتصار بخماسية.. فان دايك يحث زملائه على التطور!

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مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك يطالب زملائه بالمزيد من التطور بعد فوز الريدز بخماسية على آرسنال

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول عن سعادته بفوز فريقه بخماسية مقابل هدف على آرسنال، في قمة مباريات الأسبوع العشرين التي استضافها ملعب أنفيلد.

وقال المدافع الهولندي في تصريحاته عقب المباراة: "كنا نعرف خطورة هجوم آرسنال وسرعتهم، لم يحالفنا الحظ في استقبال أول أهداف المباراة، ولكن رد الفعل مننا كان مثاليًا، لذلك أعتقد إننا نستحق الفوز".

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كما أضاف فان دايك: "أعتقد إننا مازلنا نحتاج للتطور في عدة أشياء، الجميع في الفريق سعيد بوضعنا الحالي، ولكن علينا الاستمرار بنفس الأداء، كل شيء من الممكن أن يحدث في بقية مباريات الموسم".

كما اختتم مدافع الريدز حديثه وقال: "من الصعب أن تمثل فريقًا بحجم ليفربول، ولكن هذا الشعور عظيم".

يذكر أن ليفربول لم يخسر أي مباراة في البريميرليج حتى الآن طوال 20 جولة.

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