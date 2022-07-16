رغم الأنباء عن اتفاق مع يونايتد .. دي يونج مع برشلونة في أمريكا

الغموض يُحيط بالنجم الهولندي

أعلن برشلونة قائمة لاعبيه المسافرين معه في رحلة أمريكا وقد تضمنت اسم لاعبه الوسط فرينكي دي يونج رغم الأنباء الكثيرة حول التوصل لاتفاق لانتقاله إلى مانشستر يونايتد.

البارسا سيُسافر إلى أمريكا بعد غياب 3 سنوات، وسيواجه وديًا هناك إنتر ميامي يوم 19 يوليو الجاري ونيويورك ريد بولز في الـ30 من نفس الشهر.

ما هي تطورات مستقبل دي يونج مع برشلونة؟

مستقبل متوسط الميدان الهولندي محاط بالغموض، إذ يرغب ناديه بالتخلص منه لارتفاع راتبه، وقد توصل لاتفاق بالفعل مع النادي الإنجليزي على انتقاله مقابل 75 مليون يورو بجانب 10 ملايين يورو مرتبطة بعدد من الحوافز.

دي يونج يرفض إتمام الصفقة مع يونايتد ولديه إصرار كبير على البقاء في ملعب كامب نو، ورغم ذلك يرفض شرط الإدارة الكتالونية الوحيد لحدوث ذلك وهو تقليص راتبه بنسبة 40% تقريبًا.

تواجد دي يونج مع برشلونة في الجولة الأمريكية قد يكون كلمة النهاية في هذا الملف، خاصة مع تصريحات المدير الرياضي ماتيو أليماني يوم أمس والتي أكد فيها بقاء اللاعب وأشار إلى أن المجموعة التي ستسافر إلى أمريكا هي التي سيعتمد عليها المدرب تشافي في الموسم الجيد.

𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎̀𝐑𝐈𝐀

Gira Estats Units 🇺🇸 pic.twitter.com/DgirzY3LJ2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 16, 2022

إذ قال "دي يونج لاعب مهم بالنسبة لنا ونعتمد عليه بشكل كلي، القصة تنتهي حينما تجبر قواعد اللعب المالي النظيف بعض اللاعبين عن الرحيل، سيغادر أكثر من لاعب الفريق، الأكثر تعقيدًا سيكون مغادرة بعض اللاعبين الذين يقلون أهمية في الفريق عن دي يونج".

كيف كانت مسيرة دي يونج مع برشلونة؟

دي يونج كان قد ارتدى قميص البلوجرانا صيف 2019 قادمًا من أياكس أمستردام مقابل 86 مليون يورو، ورغم أدائه المبهر مع فريقه الهولندي إلا أنه لم ينجح في تقديم نفس المستوى مع برشلونة وإن يرى البعض أن المشاكل الإدارية والفنية التي مر بها الفريق ساهمت في ذلك.

صاحب الـ25 عامًا لعب مع البارسا 138 مباراة في جميع البطولات سجل بها 13 هدفًا وصنع 17، فيما كان قد ترك بصمته على 18 هدفًا خلال 89 مباراة مع أياكس أمستردام.

دي يونج لعب 34 مباراة تحت قيادة تشافي في كاتالونيا سجل بها 3 أهداف وصنع 4، ويُعد من العناصر الأساسية لدى المدرب السابق للسد القطري.

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