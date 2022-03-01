رغم الإصابات .. نادٍ أمريكي مستعد لتخليص باريس من راموس

تحولت مغامرة سيرخيو راموس بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ما يشبه الكوميديا السوداء، وأصبح يفكر بالفعل في خطوة جديدة في مسيرته.

راموس انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 بصفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

لكن الإصابات لم تتوقف عن مطاردة راموس منذ بداية الموسم، ليشارك في خمس مباريات فقط في كافة البطولات، بإجمالي 283 دقيقة لعب.

من هو النادي المستعد لتخليص باريس من راموس؟

صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، كشفت أن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي مستعد للحصول على خدمات راموس.

ويملك راموس عقدًا مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2023، ورغم أنه يعد حملًا هائلًا على النادي الفرنسي، إلا أنه لا يزال يحتفظ بهالة استثنائية خارج الملعب.

إدارة لوس أنجلوس جالاكسي تواصلت مع وكيل راموس، والنادي مهتم بشدة بالحصول على خدمات المدافع الإسباني.

وحسب المصدر نفسه، فإن راموس لا يعارض الفكرة في الوقت الحالي، وقد يفكر في الرحيل إلى الدوري الأمريكي مع بداية فترة الانتقالات هناك في يوليو المقبل.

ما هو موقف إدارة باريس من راموس؟

إدارة باريس سان جيرمان تشعر أن التعاقد مع راموس كان رهانًا فاشلًا، بعد الضجة الكبيرة التي صاحبت وصوله إلى "حديقة الأمراء".

القائد السابق لمنتخب إسبانيا لا يزال حاضرًا في البيانات الطبية لباريس سان جيرمان، ويبدو من شبه المؤكد أن يغيب عن مواجهة ريال مدريد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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