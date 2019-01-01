مباريات ودية

رغم الإصابة - سواريز ينضم لقائمة منتخب أوروجواي

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(C)Getty Images
تعرف على قائمة أوروجواي لفترة التوقف الدولي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

 

أعلن أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، قائمة السيليستي لمواجهة كوستاريكا والولايات المتحدة الأمريكية وديًا.

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وضمت القائمة مهاجم برشلونة، لويس سواريز، رغم تعرضه لإصابة أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ولم تشهد القائمة اختلافات كبيرة عن الأسماء التي تواجدت في بطولة كوبا أمريكا وخرج فيها السيليستي من ربع النهائي.

ويواجه أوروجواي نظيره الكوستاريكي يوم 6 سبتمبر المقبل ثم ضد الولايات المتحده الأمريكية في 10 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أنّ سواريز خاض عملية جراحية قبل كوبا أمريكا ولكنّه نجح في المشاركة في البطولة وتسجيل هدفين.

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