كأس العالم للسيدات
الانتقالات

رغم اقتراب كانسيلو - والكر يستعد لتجديد عقده مع مانشستر سيتي

التعليقات()
Getty Images
والكر قرر الاستمرار في السيتي رغم المنافسة المرتقبة مع كانسيلو
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يقترب كايل والكر، لاعب مانشستر سيتي، من تمديد عقده مع الفريق لموسمين إضافيين رغم اقتراب جواو كانسيلو من التوقيع لبطل الدوري الإنجليزي.

التقارير الصحفية تؤكد اتفاق مانشستر سيتي مع يوفنتوس لأجل التعاقد مع كانسيلو في سوق الانتقالات الحالية.

وينتهي عقد والكر في 2022 إلا أنّ إدارة مانشستر سيتي ترغب في التمديد حتى 2024 ليستمر مع الفريق حتى الوصول لعامه الـ 34

وفي حال قدوم كانسيلو فإن دانيلو قد يرحل عن صفوف السيتزنز في ظل اهتمام إنتر بالتعاقد معه.

اختيارات المحررين

ويسعى مانشستر سيتي للتوقيع مع لاعب أتلتيكو مدريد رودري وكسر الشرط الجزائي مقابل 80 مليون يورو كما يخطط لضم مدافع بديل لفيسنتي كومباني.

ويطلب ليستر سيتي 75 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن هاري ماجواير بينما تخلى مانشستر سيتي عن فكرة ضم ماتياس دي ليخت بسبب المطالب المالية المرتفعة لوكيله مينو رايولا.

إغلاق