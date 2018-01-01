رغم اقترابه - هل يتراجع مهاجم برشلونة عن انضمامه للهلال؟

سوريانو خرج بتصريحات قد تغير وجهته من الهلال السعودي إلى أوروبا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو، على بعد خطوات قليلة من الانضمام للهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن اللاعب خرج بتصريحات، قد تغير وجهته.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أكدت على أن سوريانو سيصل إلى الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوقيع عقد مع الهلال.

سوريانو خرج خلال تصريحات لشبكة "فوتبول نا فيا" يؤكد خلالها على تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية، سيختار الأفضل منها بعد الاستشارة مع عائلته.

المهاجم الإسباني قال "من الممكن أن ألعب في أوروبا مرة أخرى، بعد اللعب في آسيا، فالمنافسة في الصين قوية للغاية".

وكيل محمد عبد الشافي يكشف حقيقة العودة لـ #الزمالك ومصيره مع أهلي جدة https://t.co/hZ18eIDiqD pic.twitter.com/G2IxScOH4N — جول مصر (@goaleg) December 13, 2018

مهاجم برشلونة الإسباني السابق نفى رغبته في العودة للعب في إسبانيا، حيث قال "الأمر يحتاج إلى الوقت، ولكن من الممكن العودة إلى النمسا، حيث شهدت أفضل فتراتي داخل المستطيل الأخضر".

وينتظر مسؤولو نادي الهلال، تحديد موقف سوريانو خلال الأيام المقبلة، سواء بالمجيء إلى الرياض لتوقيع عقد مع الزعيم، أو العودة إلى أوروبا.

سوريانو أنهى علاقته بفريق بكين جوان الصيني، بعد انتهاء عقده، ليكون حرًا، يستطيع الانتقال لأي فريق دون مقابل مادي، فقط سيحصل على راتبه.