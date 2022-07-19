رغم إعطاء سيميوني الضوء الأخضر للصفقة.. أتلتيكو مدريد يرى ضم كريستيانو رونالدو مستحيلًا!

صفقة لا يتمناها عشاق ريال مدريد

من أكبر الصدمات في الميركاتو الصيفي الحالي رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد أن عاد إليه الموسم الماضي في صفقة مدوية.

جزء آخر من الصدمة هو ارتباط رونالدو باسم أتلتيكو مدريد، النادي الغريم لريال مدريد في العاصمة المدريدية في ظل أن البرتغالي هو الهداف التاريخي للمرينجي وأحد أهم أساطيره.

كان الأمر منطقيًا للغاية خصوصًا بعدما أعطى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، إلا أن التقارير الواردة من إسبانيا تشير إلى أن الصفقة باتت "مستحيلة" من وجهة نظر أتلتيكو مدريد للعديد من الاعتبارات الأخرى.

وفقًا لمعلومات إذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإن أتلتيكو مدريد لا يؤمن بإمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو، لأن عليهم تدبير العديد من الأموال لإبرام صفقة من هذا النوع مع وضع الرواتب في الاعتبار، وهي حسابات مادية خارج العباءة المالية التي تتحرك فيها إدارة الروخيبلانكوس في الميركاتو.

ربما يكون الحل هو بيع المستقبل والحصول على الماضي، والمعنى هنا يتمثل في بيع جواو فيليكس بقيمة خرافية لتمويل صفقة رونالدو، ولكن أتلتيكو مدريد لا يعتزم فعل ذلك بوضوح.

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