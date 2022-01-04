رغم استعداده للرحيل.. كوتينيو يملي شروطه على برشلونة

أصبحت أيام البرازيلي فيليبي كوتينيو مع نادي برشلونة الإسباني معدودة، بعد أن أوضح اللاعب بالفعل لإدارة "البلوجرانا" استعداده للخروج في يناير إذا ما وصله عرض جذاب رياضيًا لمواصلة مسيرته.

ويبدو أن كوتينيو يدرك أنه لن يكون له دور قيادي في برشلونة، وسيحاول القيام ببعض التضحيات من أجل العثور على فريق جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورغم حرص كوتينيو على محاولة النجاح في "كامب نو"، إلا أن الإصابات وعدم الاستمرارية منعت أغلى صفقة في تاريخ برشلونة من التألق.

متى علم كوتينيو بضرورة رحيله من برشلونة؟

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن كوتينيو تحدث مع إدارة برشلونة قبل عطلة عيد الميلاد، وتم إبلاغه بأنه خارج خطط النادي، وهو الأمر الذي كان يتوقعه بالفعل.

ويرغب كوتينيو في أن يكون قادرًا على مواصلة مسيرته الرياضية في مشروع يمنحه تطلعات جادة، وهناك محاولات لإيجاد هذا المشروع، رغم أن راتبه العالي لا يساعد العميلة.

برشلونة كان يرى أن رحيل كوتينيو غير مرجح، لكن يبدو الآن أن المفاوضات تنطلق، وستكون فكرة اللاعب والنادي هي فسخ العقد بصفقة انتقال دائم، على الرغم من إمكانية خروجه على سبيل الإعارة.

ما هو شرط كوتينيو للرحيل عن برشلونة؟

كوتينيو وضع شرطًا واحدًا فقط من أجل الرحيل عن برشلونة، حيث يريد أن يلعب في دوري كبير.

وحسب "سبورت" فإن البرازيلي لن يقبل سوى الذهاب إلى الدوري الإنجليزي أو الدوري الإيطالي فقط، ويرفض كافة التجارب الغريبة والدوريات الأقل شأنًا.

في إيطاليا، يوفنتوس فقط هو النادي الذي يمكن أن يدفع له راتبًا مقاربًا لراتبه في برشلونة، لكن الأمور صعبة بالفعل في "البيانكونيري".

وحاليًا، تمر كافة الأمور عبر الدوري الإنجليزي، مع تقارير عن اهتمام توتنهام وآرسنال بالحصول على خدمات كوتينيو.

ومن المحتمل أن يقوم الفريقان بجميع أنواع التسهيلات التي تساعد في دفع جزء من راتب كوتينيو، والحصول على البرازيلي بصفقة إعارة.

وفي جميع الأحوال، ومع خروج كوتينيو من خطط تشافي، فإن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة للغاية في مستقبل البرازيلي.

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