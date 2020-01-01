رغم إلغاء الكرة الذهبية .. فيفا يضع خطة لمنح جوائز "الأفضل"

جائزة الكرة الذهبية ألغيت، فماذا عن الأفضل؟

كشف متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إمكانية تقديم جوائز الأفضل خلال الموسم الجاري رغم إلغاء الحفل في وقت سابق.

الاتحاد الدولي قرر إلغاء الحفل المقرر إقامته في سبتمبر المقبل بمدينة ميلانو الإيطالية وعدم تقديم فيه جوائز الأفضل بالموسم الحالي بسبب جائحة كورونا.

المزيد من الفرق

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" قد أعلنت إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم للمرة الأولى في التاريخ بسبب وباء كورونا.

وذكر المتحدث باسم الاتحاد الدولي في تصريحات صحفية أنّ فيفا يضع خطة لتقديم الجائزة عن الموسم الحالي حتى لو تمت في إطار محدود دون حفل كما جرت العادة.

ولم يتم تحديد موعد تقديم الجوائز، إلا أنّه أكد أنّ فيفا يدرس الأمر في الوقت الراهن ولم يقرر إلغاء الجائزة بصورة كاملة ولكن يبحث عن أفضل وسيلة لتقديمها دون الإخلال بالبروتوكول الطبي.

ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، كان آخر من حقق لقب "الأفضل" حينما فاز بالجائزة الموسم الماضي متفوقًا على فيرجيل فان دايك من ليفربول.

ويبقى كريستيانو رنالدو أكثر لاعب تحقيقًا للجائزة التي انطلقت في 2016 وذلك بالفوز بها في عامين على التوالي يليه لوكا مودريتش ثم ميسي.

جدير بالذكر أنّ المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، كارل هانز رومينيجه، قد أبدى اعتراضه على إلغاء جائزة الكرة الذهبية لاعتقاده أنّ هداف الفريق، روبرت ليفاندوفسكي، هو الأقرب للفوز بها.