رغم إصابته بكورونا .. صلاح يسافر إلى الجونة لاستكمال الحجر الصحي

محمد صلاح يغادر مقر الفندق الذي يخضع فيه للحجر الصحي؟

غادر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مقر الفندق الذي يقيم فيه الحجر الصحي بالقاهرة، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن اتحاد الكرة المصري، عن إصابة محمد صلاح يوم الجمعة الماضي، بفيروس كورونا، بعدما كشفت نتائج المسحتين الطبيتين التي أرجاها لاعب ليفربول.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن صلاح قرر مغادرة القاهرة عبر سيارته الخاصة، متوجهًا إلى مدينة الجونة لاستكمال مدة الحجر الصحي خارج القاهرة.

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جاء تصرف صلاح بعدما حصل على إذن طبي باستكمال فترة الحجر الصحي بالجونة، ليغادر في الثانية من ظهر اليوم الأحد، متوجهًا إلى مدينة الجونة بالبحر الأمر.

ومن جهته أكد شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة المصري، على أن صلاح فضّل قضاء باقي مدة الحجر الصحي بمدينة الجونة، بعدما حصل على إذن من الطبيب المعالج له.

وغاب محمد صلاح عن مواجهة مصر أمام توجو أمس السبت، بالجولة الثالثة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون، والتي حقق بها الفراعنة الفوز بهدف دون رد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الرابعة، ضمن منافسات المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة للبطولة القارية.