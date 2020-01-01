رغم أنباء صعوبة عودته .. فهد المولد يصل إلى جدة

المولد كان قد سافر إلى فرنسا من أجل بدء برنامج إعداد بدني مميز، استعدادًا لعودته إلى الملاعب

عاد اللاعب السعودي فهد المولد لاعب نادي اتحاد جدة إلى جدة عقب تداول العديد من الأنباء بشأن تأجيل عودته لأراضي المملكة بسبب تعليق الرحلات الدولية من وإلى المملكة العربية السعودية.

وكانت المملكة العربية السعودي قد أعلنت عن عدد من القرارات كخطوة احترازية لمنع انتشار فيروس "فيروس" كورونا بعد تفشيه بشكل كبير في المناطق المجاورة.

تقارير صحفية قالت أن "المولد" سيدخل الحجر الصحي فور وصوله إلى جدة؛ للتأكد من سلامته، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

المزيد من الفرق

المولد كان قد سافر إلى فرنسا من أجل بدء برنامج إعداد بدني مميز، استعدادًا لعودته إلى الملاعب، حيث ينتهي إيقافه لمدة سنة بسبب المنشطات في شهر مايو المقبل، حيث يحق له الدخول في تدريبات الاتحاد الجماعية.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أوقفت نجم الاتحاد فهد المولد نهاية الموسم الماضي، لمدة عام واحد، على أن يعود إلى الملاعب مجددًا مايو المقبل، ويمكنه الاستعداد مع الفريق بداية من الشهر الجاري.

جوميس يشرخ استقرار الهلال وجانيني يُربك الأهلي - عناوين الصحف السعودية 10 مارس

الجدير بالذكر بأن انتهت فترة عقوبة الفهد التي تسمح له الدخول في التدريبات الجماعية بدون اللعب في المباريات الرسمية و أول لقاء رسمي له بعد عودته ستكون أمام النصر في بطولة الدوري.