رغم أنباء جاهزيته.. مبابي يتغيب عن مران باريس سان جيرمان للإصابة!

هل يشارك أم لا؟

غاب كيليان مبابي عن مران باريس سان جيرمان الأخير في فرنسا يوم الأحد قبل السفر إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي يوم الثلاثاء.

وكان مبابي قد تعرض إلى إصابة في مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بفوز النادي الإنجليزي بهدفين لهدف في ملعب حديقة الأمراء.

إصابة الدولي الفرنسي تسببت في غيابه عن مباراة لانس يوم السبت، قبل أن يخرج ماوريسيو بوتشيتينو ويُطمئن الجماهير بأن مبابي سيتواجد أمام سيتي.

لكن رغم هذه الأنباء، لم يستطع صاحب الـ22 عامًا التواجد في مران الأحد، في الوقت الذي أرجعت فيه الصحف الأمر إلى كونه "إجراء احترازي" ليس إلا.

كما لم تستبعد الصحف أن غياب مبابي عن المران أتى من أجل "مخادعة" كتيبة بيب جوارديولا، وليس للإصابة كما يحاول باريس تصوير الأمر.

صحيفة "ليكيب" أيضًا أشارت إلى أن مبابي سوف يسافر إلى إنجلترا مع البعثة الباريسية يوم الإثنين بصورة طبيعية، على أن يتخذ القرار النهائي بشأنه بعد المران الأخير يومها.

الجدير بالذكر أن مبابي أحد أهم دعائم باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث سجل 37 هدفًا في 43 مباراة على مختلف الأصعدة، منهم 8 فقط بدوري أبطال أوروبا.