رغم أنباء اقتراب رحيله .. كارتيرون يعلن الاستعداد لمباراته المقبلة مع التعاون

هل يرحل كارتيرون عن التعاون ويعود للزمالك مرة أخرى؟

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون السعودي، عن المرحلة المقبلة لفريقه، عقب تحقيق الفوز الصعب أمام نظيره أبها.

وكان سكري القصيم قد حقق الفوز على أبها، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة "الرياضية السعودية": "حصلنا على النقطة رقم 35 اليوم، ونحتل المركز الرابع، وهو شيء سعيد للغاية أننا نؤمن وضع الفريق، واستطعنا أن نظهر المستوى الحقيقي للفريق".

وتابع المدير الفني الفرنسي: "استطعنا أن نبتعد عن مناطق الهبوط والتواجد بالوقت الحالي في المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ونسعى للحفاظ على تقديم الأداء المميز".

وأردف كارتيرون: "سجلنا اليوم في غياب الكاميرون تاوامبا وهو سجل نصف أهداف فريق التعاون في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، ونحن جاهزون للغاية لمواجهة القادسية المقبلة، وسنحاول التأهل إلى نصف النهائي في كأس الملك على حسابهم".

ولم يتطرق كارتيرون خلال حديثه عن ما انتشر خلال الساعات الأخيرة حول اقترابه من الرحيل عن التعاون وتولي تدريب الزمالك مرة أخرى.