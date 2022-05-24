رغبة مبابي تنقذ رقبة بوتشيتينو .. وباريس يوجه أنظاره إلى جوارديولا!

سيواصل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مشواره في قيادة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الموسم المقبل.

أحد الأسباب الرئيسية في ذلك، هو تجديد عقد الفرنسي كيليان مبابي مع الفرنسي، والذي تربطه علاقة جيدة للغاية بالمدرب الأرجنتيني.

لماذا سيستمر بوتشيتينو في باريس؟

عقد بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2023، ولا يرغب النادي الفرنسي حاليًا في دفع 15 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن استمرار بوتشيتينو، على الأقل حتى نهاية عقده، يأتي في المقام الأول بسبب مبابي، الذي يحب طريقة عمل المدرب الأرجنتيني.

ما هو حلم إدارة باريس سان جيرمان؟

لكن الصحيفة الفرنسية كشفت أن إدارة باريس سان جيرمان لديها حلم آخر، يتمثل في التعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويرتبط جوارديولا، الذي تولى تدريب مانشستر سيتي في 2016، بعقد يمتد حتى يونيو 2023 في ملعب "الاتحاد".

ويعد التعاقد مع جوارديولا طموحًا كبيرًا لإدارة باريس سان جيرمان، وستحاول جاهدة التعاقد معه في صيف العام المقبل.

من هو البديل قصير الأمد إذا رحل بوتشيتينو؟

وعلى أي حال، فإن كل شيء معلق حتى ينضم لويس كامبوس إلى باريس سان جيرمان كمدير رياضي جديد للنادي.

ويخطط كامبوس للقاء قادة باريس سان جيرمان، من أجل التعرف في المقام الأول على خططهم مع المدرب الأرجنتيني.

وإذا غادر بوتشيتينو، فإن باريس سان جيرمان يفكر في خيار قصير الأمد، يتمثل في التعاقد مع الأرجنتيني تياجو موتا، وهو خيار يفضله ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي.

ويعرف موتا أروقة باريس سان جيرمان جيدًا، حيث أنهى مسيرته الكروية في النادي الفرنسي حين لعب له بين 2012 و2018.

كما تولى موتا تدريب فريق تحت 19 عامًا في باريس سان جيرمان خلال موسم 2018-19 وقام بعمل جيد للغاية، بالإضافة إلى نجاحه في إنقاذ سبيتسيا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية خلال منافسات موسم 2021-22 من الدوري الإيطالي.

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