رعاية سعودية ضخمة تنعش خزائن ريال مدريد!

نادي ريال مدريد يستعد لتلقي مبالغ ضخمة من عقد رعاية سعودي جديد.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مفاوضات بين ريال مدريد الإسباني وشركة القدية السعودية من أجل حصول الأخيرة على حقوق رعاية تخص النادي الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز"، والتي أكدت أن عقد الرعاية الجاري التفاوض عليه ستكون قيمته 150 مليون يورو على مدار عشر سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن شركة القدية ستكون هي الراعي الأساسي لفريق كرة القدم النسائية في ريال مدريد خلال تلك السنوات العشرة.

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العقد سيضمن للشركة الحصول على خدمات أربعة من فريق الرجال الأول للترويج لها ولمشروعها القائم حاليًا في المملكة العربية السعودية.

كذلك سيعمل سفراء النادي على الترويج للشركة ومشروع القدية الترفيهي الذي سيفتتح أولى مراحله في 2022 ويتم بناءه على ثلاث مراحل.

وقد يتم بناء مبنى خاص بريال مدريد في التجمع الترفيهي الخاص بالقدية في المملكة العربية السعودية كأحد بنود العقد الذي من المنتظر الإعلان عنه قريًا.

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد النسائي يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الخاص بالسيدات برصيد 38 نقطة، بينما يتصدر برشلونة الترتيب بـ 48 نقطة وللأخير لقائين أقل.