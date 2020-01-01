رصاصة طائشة تودي بحياة لاعب لبناني بسبب تفجير بيروت

بسبب تأبين أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، رصاصة طائشة تضرب رأس محمد عطوي.

تعرض اللاعب محمد عطوي نجم منتخب لبنان السابق لطلق ناري في الرأس عن طريق الخطأ خلال شهر أغسطس الماضي، في منطقة الكولا في بيروت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "LBC" اللبنانية، والتي أكدت أن اللاعب كان يسير بشكل طبيعي في الشارع لكنه سقط فورًا بعدما تعرض للطلق الناري.

وأوضحت تقارير لبنانية أن الرصاصة كانت بالخطأ حيث جاءت من تأبين أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت في نفس المنطقة.

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وقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعازيه في وفاة محمد عطوي، متأثرًا بإصابته في الرأس بطلق ناري، حيث نشر التعازي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاء نصها كالآتي:

"خالص التعازي لعائلة كرة القدم اللبنانية برحيل لاعب نادي الأنصار ومنتخب لبنان محمد عطوي الذي توفي صباح اليوم بعد إصابته برصاصة طائشة في 21 أغسطس الفائت".

خالص التعازي لعائلة كرة القدم اللبنانية برحيل لاعب نادي الأنصار ومنتخب لبنان محمد عطوي الذي توفي صباح اليوم بعد إصابته برصاصة طائشة في 21 أغسطس/آب الفائت.@thelfadotcom | @Al_Ansar_FC pic.twitter.com/ay4bcid6Zz — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 18, 2020

جدير بالذكر أن عطوي صاحب الـ 32 عامًا كان قد لعب لصفوف أكثر من فريق آخر غير الأنصار، كما مثل منتخب لبنان في مناسبات عديدة.