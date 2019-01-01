رسميًا | مانشستر يونايتد يعلن رحيل هيريرا

بعد 5 سنوات، هيريرا يغادر مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل أندير هيريرا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري بصورة رسمية.

التقارير الصحفية أكدت أنّ اللاعب الباسكي سوف ينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وقال هيريرا في رسالة وداعية للنادي: ""مانشستر يونايتد في قلبي، لقد علمت ذلك من أول يوم لعبت هنا وشعرت به حينما ارتديت قميص النادي".

وتابع: "إنّه فريق يحظى بتشجيع آلاف الجماهير الذي يحترمون اللاعبين الذين قدموا كل ما لديهم لأجل الفريق. لقد شعرت بإحساس خاص حينما هتفوا باسمي".

وأردف: "شعرت بالفخر حينما اختارني الجمهور أفضل لاعب في الموسم، وفي كل مرة نلعب سواء فزنا أو خسرنا، سواء ساعدت المجموعة أم أخفقت. أعرف جيدًا قيمة النادي".

واختتم: "لن أنسى أبدًا خوضى نحو 200 مباراة بقميص مانشستر يونايتد لأن اللعب لأفضل فريق في انجلترا فخر عظيم. شكرًا لهذه السنوات الخمس الرائعة".

وسوف تكون آخر مباراة للاعب في "أولد ترافورد" غدًا، الأحد، أمام كارديف سيتي في الجولة الأخيرة من البريميرليج.

جدير بالذكر أنّ لاعب أتلتيك بلباو السابق انضم إلى مسرح الأحلام في 2014 مقابل 36 مليون يورو.