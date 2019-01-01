رسميًا - إيقاف إبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي

رابطة الدوري الأمريكي تعلن عن إيقاف زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جلاكسي لمدة مباراتين بسبب التعدي على حارس نيويورك.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم عن إيقاف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي لمدة مباراتين بسبب اعتداءه على حارس فريق نيويورك سيتي.

جاء هذا في بيان نشرته الرابطة وقامت من خلالته بإدانة مثل تلك التصرفات وأكدت أنها تسعى لملاعب خالية منها في المستقبل القريب.

ميسي فاز من قبل بـ 5 نسخ من الحذاء الذهبي.. ويقترب هذا الموسم من الفوز بالنسخة السادسة 🔝🐐 pic.twitter.com/qT0Aldc0md — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ مايو ٢٠١٩

وكان زلاتان قد دخل في مشادة مع الحارس شون جونسون وقام بالإمساك به من رقبته يوم السبت الماضي، قبل أن يتدخل نجوم الفريقين وينهيان الأزمة.

وأكتفى حكم المباراة بمنح زلاتان بطاقة صفراء بعد الواقعة، لكن للجنة العقوبات في رابطة الدوري الأمريكي رأيًا آخر في حادثة يوم السبت الماضي.

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ولا تعد تلك هي المشكلة الأولى لزلاتان هذا الموسم في الدوري الأمريكي، حيث سبق له أن اعتدى على مدافع فريق ريال سولت ليك، وحاول الاعتذار له بعد المباراة لكن الأخير رفض اعتذاره.

جدير بالذكر أن زلاتان يملك في الوقت الحالي تسعة أهداف في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري والإيقاف سيساعد خصمه كارلوس فيا على الاستمرار في توسيع الفارق معه حيث يملك الأخير 13 هدفًا.