رسميًا | ريال مدريد يعلن غياب كورتوا عن الكلاسيكو ضد برشلونة

لن يتمكن تيبو كورتوا من اللعب ضد نادي برشلونة مساء يوم الأحد بسبب إصابته بالمرض، وسيحل محله أندريه لونين.

على الرغم من خوضه 16 مباراة دولية مع أوكرانيا، لم يشارك لونين في أي مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم. وكانت آخر مشاركة له في 3 مايو 2026، أمام إسبانيول في الدوري، في مباراة انتهت بالفوز 2-0.

وأعلن ريال مدريد ظهر الأحد في بيان رسمي عن معاناة حارسه البلجيكي كورتوا من الإنفلونزا، وبالتالي غيابه رسميًا عن الفريق الذي سيقابل برشلونة ليلًا لحساب الليجا.

في المقابل، أفادت تقرير من مراسل "أتلتيك" في إسبانيا ماريو كورتيجانا بتواجد كورتوا رفقة بعثة مدريد عقب تعافيه من العدوى الفيروسية، ووجود احتمالية لوجوده مع الفريق.

المباريات التالية برشلونة الدوري الإسباني 16:00 ريال مدريد شاهد

وعلى ملعب سبوتيفاي كامب نو مساء يوم الأحد، سيكون لونين حارساً لمرمى ريال مدريد. وفي حال فوز برشلونة، سيتقدم بفارق تسع نقاط عن ريال.

سيُمدد كورتوا عقده مع ريال مدريد، حيث صرّح الدولي البلجيكي الأسبوع الماضي بأنه يرغب في إنهاء مسيرته في مدريد.



