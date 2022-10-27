رسميًا .. الرياض تستضيف كأس السوبر الإسباني

السوبر الإسباني في السعودية للموسم الثاني على التوالي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن إقامة بطولة كأس السوبر في العاصمة السعودية الرياض، خلال شهر يناير 2023.

وبذلك تقام النسخة المقبل لبطولة كأس السوبر الإسباني في الرياض، لتقام للمرة الثانية على التوالي في المملكة العربية السعودية، بعدما أقيمت العام الماضي أيضًا.

مباريات كأس السوبر الإسباني الثلاثة، ستقام على استاد الملك فهد الدولي، خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير المقبل، حيث تقام مباراتا نصف النهائي يومي 11 و12 يناير، على أن تقام المباراة النهائية يوم 15 من نفس الشهر.

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ويواجه ريال مدريد "بطل الدوري" فريق فالنسيا "وصيف الكأس"، وريال بيتيس "بطل الكأس" أمام برشلونة "وصيف الدوري الإسباني".

يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل لقب كأس السوبر الإسباني، بعدما فاز النسخة الماضية على أتلتيك بيلباو في المباراة النهائية.