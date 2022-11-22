رسميًا | تسعة هلاليين في تشكيل السعودية الأساسي لمواجهة الأرجنتين

المنتخب السعودي سيُواجه نظيره الأرجنتيني ظهر اليوم في قطر

يفتتح المنتخب السعودي ظهر اليوم الثلاثاء مشواره في كأس العالم قطر 2022 بمواجهة الأرجنتين ضمن المجموعة السادسة التي تضم بجانبهما كلًا من بولندا والمكسيك.

حساب المنتخب السعودي على تويتر أعلن التشكيل الأساسي الذي اختاره المدرب هيرفي رينارد لخوض اللقاء، وقد ضم 9 لاعبين من الهلال بجانب مدافع الشباب ومهاجم الفتح.

التشكيل تكون من محمد العويس في حراسة المرمى، أمامه الرباعي ياسر الشهراني وعلي البليهي وحسان تمكبتي وسعود عبد الحميد في الدفاع.

المدرب الفرنسي اختار الثلاثي الهلالي سلمان الفرج ومحمد كنو وعبد الإله المالكي للوسط، فيما سيتواجد فراس البريكان وسالم الدوسري خلف صالح الشهري في الهجوم.

اللقاء ينطلق عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية وقطر على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

الأخضر كان قد انتقل مساء أمس من مقر إقامته الدائم في قطر، في منتجع شاطئ سيلين، إلى أحد الفنادق القريبة من استاد لوسيل حتى يُوفر في وقت الانتقال من المقر إلى الملعب.

الأخضر سيواجه الأرجنتين اليوم ومن ثم بولندا وختام دور المجموعات سيكون أمام المكسيك.