رسميًا: تأجيل كأس آسيا 2027 في السعودية إلى شهر ديسمبر.. توابع متتالية!

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قرار حاسم!

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حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجدل الدائر خلال الأسابيع الماضية معلنًا اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 إعادة جدولة نهائيات كأس آسيا السعودية 2027 رسميًّا لتقام خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028 بدلًا من موعدها الأصلي الذي كان مقررًا بين 7 يناير و 5 فبراير 2027 مع احتفاظ المملكة العربية السعودية بحق الاستضافة كاملًا دون أي تغيير.

تفاصيل البيان الرسمي للاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيانه الرسمي أن القرار صدر عقب مشاورات وثيقة ومناقشات موسعة مع اللجنة المحلية المنظمة للبطولة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتقرر ترحيل البطولة التي تضم 24 منتخبًا لتنطلق في 23 ديسمبر 2027 وتختتم في 21 يناير 2028 على أن ترفع المواعيد الجديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للمصادقة النهائية عليها.

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وأشار البيان إلى أن اللجنة المنظمة وافقت على إعادة الجدولة في ضوء "الظروف الاستثنائية الراهنة الناجمة عن التطورات في المنطقة بما يترتب عليها من تعقيدات لوجستية كبيرة واضطرابات في حركة السفر" مؤكدًا أن الخطوة ضرورية لحماية مصالح المنتخبات المشاركة والمسؤولين والجماهير والرعاة وشركاء البث.

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وأشاد الاتحاد القاري بالتزام الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة بتقديم نسخة عالمية المستوى.

ارتباك مسابقات الأندية الآسيوية

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انعكست الأزمة بالفعل على منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة حيث رفض نادي الوصل الإماراتي السفر إلى الرياض لمواجهة النصر السعودي الأسبوع الماضي مما دفع الاتحاد الآسيوي لتأجيل اللقاء وسط جدل قانوني واسع.

وشهدت الأيام التي سبقت البيان الرسمي تباينًا واسعًا في التسريبات والمواقف الإعلامية بتحرك الاتحاد الأسترالي للاستفسار عن سلامة بعثته تلاها في 16 أكتوبر تصريح رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الذي فتح باب التأجيل لأول مرة وهو ما عرضّه لانتقاد قوي من الإعلامي السعودي تركي العواد معتبرًا إياها تصريحات متعجلة.

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كملا لمّح الإعلامي وليد الفراج والصحفي العماني عيسى سعيد للتأجيل في مقابل نفي قاطع من الإعلامي العراقي علي نوري قبل أن يعلن البيان الرسمي الموقف النهائي.

تداعيات التأجيل على الكرة السعودية

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أحدث قرار ترحيل كأس آسيا 2027 تغييرات فورية على خارطة الكرة السعودية محليًّا ودوليًّا وفق ما كشفه الإعلامي وليد الفراج.

وبدأت رابطة الدوري السعودي للمحترفين التحرك لتطبيق تعديلات واسعة على جدول المسابقة بدءًا من الجولة رقم 19 التي كان من المقرر تأجيلها لما بعد البطولة القارية مع تقليص فترات التوقف في شهر يناير 2027 ومراعاة فترات الاستشفاء للأندية المشاركة آسيويًّا.

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خطة المنتخب السعودي بقيادة دونيس

يمنح التأجيل لمدة 11 شهرًا إضافية المدير الفني اليوناني للمنتخب السعودي جورجيوس دونيس المتوج مؤخرًا بلقب كأس الخليج العربي 2026 فرصة أطول لبناء الأخضر واستعادة جاهزية نجومه العائدين من الإصابة وعلى رأسهم سالم الدوسري وسعود عبدالحميد وحسم ملف مصعب الجوير.

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ويستعد المنتخب لخوض معسكر شهر نوفمبر الجاري الذي يمتد من 9 إلى 17 نوفمبر 2026 ويتضمن وديتين قويتين أمام كوريا الجنوبية يوم 13 نوفمبر وأوزبكستان يوم 17 نوفمبر.

وبترحيل البطولة إلى أواخر ديسمبر 2027 ومطلع يناير 2028 تعود البطولة عمليًّا إلى فارق السنوات الأربع كاملة بعد نسخة قطر التي أقيمت مطلع عام 2024.