رسميًا | بي إن سبورتس تبث 22 مباراة من كأس العالم مجانًا

كأس العالم ينطلق مساء غدٍ في قطر

أعلنت شبكة قنوات beIN Sports رسميًا نقل 22 مباراة من كأس العالم قطر 2022 مجانًا عبر القنوات المفتوحة وذلك احتفاءً بإقامة البطولة على أرض عربية.

كأس العالم سينطلق في العاصمة القطرية الدوحة مساء غدٍ الأحد بمباراة تجمع قطر مع إكوادور على استاد البيت، وسيمتد حتى الـ18 من ديسمبر الذي يُصادف اليوم الوطني في البلاد.

وستشهد الملاعب القطرية الثمانية إقامة 64 مباراة ضمن كأس العالم، ستبث منها "بي إن سبورتس" 22 مباراة على القنوات المفتوحة لـ24 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبداية ستكون بمباراة الافتتاح حسبما أعلنت الشبكة عبر حسابها على تويتر.

وتُشارك في نسخة 2022 من كأس العالم 4 منتخبات عربية هي قطر والسعودية والمغرب وتونس، وسيشهد دور المجموعات عددًا من المباريات القوية على رأسها مواجهة ألمانيا وإسبانيا ومباراة بلجيكا وكرواتيا وكذلك مواجهة البرتغال وأوروجواي.

يُشار إلى شبكة قنوات beIN Sports هي الناقل الرسمي والحصري لكأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنقل بجانبه عددًا من البطولات الكبرى في كرة القدم أبرزها الدوري الإنجليزي والإسباني ودوري أبطال أوروبا.