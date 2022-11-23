رسميًا | المنتخب السعودي يعلن حجم إصابة الفرج أمام الأرجنتين

قائد المنتخب السعودي أصيب خلال الشوط الأول من مواجهة الأرجنتين

خضع سلمان الفرج؛ لاعب الهلال والمنتخب السعودي، صباح اليوم الأربعاء، لفحوصات طبية، بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة الأخضر أمس أمام الأرجنتين.

قائد الأخضر سقط مصابًا في كرة مشتركة بالشوط الأول، ورغم محاولاته لاستكمال اللقاء إلا أنه لم يستطع، ليخرج في نهاية الشوط الأول، وينزل نواف العابد بدلًا منه.

وأوضح المنتخب السعودي أن الفحوصات الطبية أثبتت معاناة الفرج من إصابة في عظمة الساق، دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

لكن تأكد بشكل رسمي عدم قدرة قائد الأخضر على المشاركة في المباريات المقبلة من كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن مواجهة التانجو انتهت بفوز تاريخي للأخضر بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد لوسيل، في افتتاح مشوارهما في الحدث العالمي.

ويتصدر رفاق الفرج جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، يليهم منتخبا بولندا والمكسيك بنقطة وحيدة لكل منهما، وأخيرًا يحل التانجو دون أي نقاط.