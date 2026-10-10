رسميًا | البرتغال تعلن إيقاف رونالدو وفتح تحقيق مع نجم النصر

أوقف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم (FPF) كريستيانو رونالدو بشكل مؤقت. وسيخضع مهاجم النصر البالغ من العمر 41 عاماً لتحقيق تأديبي بعدما غادر مؤخراً معسكر المنتخب الوطني إثر خلاف مع المدير الفني جورجي جيسوس. ولم يُعرف بعد المدة التي سيبقى خلالها رونالدو مبعداً.

وأعلن الاتحاد البرتغالي يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر أنه فتح إجراءات تأديبية رسمية ضد القائد. وتتعلق القضية بأحداث أُبلغ بها الاتحاد في 7 أكتوبر. وسيبقى رونالدو موقوفاً بشكل مؤقت إلى حين وضوح العقوبة النهائية.

وأكد الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي أن قسمه التأديبي قرر في 9 أكتوبر فتح تحقيق في المخالفات المحتملة لرونالدو. وشدد الاتحاد على أن المهاجم كان قد أُوقف تلقائياً بالفعل كإجراء وقائي، ثم أصبح الآن مطالاً بإيقاف مؤقت إضافي. كما منح القضية صفة الاستعجال.

وتعود هذه الإجراءات التأديبية إلى مغادرة رونالدو المفاجئة لمعسكر البرتغال. فقد اصطدم النجم المخضرم بالمدير الفني جورجي جيسوس بعدما بقي على مقاعد البدلاء في الفوز الدولي على النرويج بنتيجة 2-1. وبحسب رونالدو، فإن المدرب كان قد وعده مسبقاً بمنحه نحو نصف ساعة على أرض الملعب.

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وأجرى رونالدو عملية الإحماء خلال تلك المباراة، لكنه لم يشارك فيها إطلاقاً. وشعر المهاجم بأنه لم يؤخذ على محمل الجد، وقال لاحقاً إن جيسوس أخلّ أيضاً باتفاق ثانٍ. وبحسب رونالدو، فإن المدير الفني كان قد وعد بشرح الموقف علناً خلال مؤتمر صحفي.

ثم تصاعدت التوترات إلى درجة أن رونالدو قرر مغادرة المعسكر قبل أن تلعب البرتغال أمام الدنمارك. وأصدر النجم البرتغالي لاحقاً بياناً عاماً مطولاً اعتذر فيه لزملائه وللجماهير. وأقرّ فيه بأن قراره مغادرة المنتخب الوطني لا يمكن أن يمر دون عواقب.

واللافت أن رونالدو نفسه دعا في ذلك البيان إلى عقوبة مناسبة. وشدد القائد على أن مكانته كقدوة هي بالتحديد السبب الذي يستوجب الحكم على تصرفاته بصرامة. وأوضح أنه مستعد لتقبّل عواقب مغادرته، رغم انتقاده لتصرف جيسوس.

وبموجب اللوائح التأديبية للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، يمكن أن يتلقى رونالدو إيقافاً يتراوح بين شهر واحد وستة أشهر، ربما مقترناً بغرامة مالية. وقد يكون اعترافه بالذنب سبباً لتخفيف العقوبة النهائية، لكن لم يُحسم أي شيء بشكل قطعي حتى الآن.