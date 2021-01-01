رسميًا .. يوفيتش يرحل عن ريال مدريد

208 دقيقة فقط هذا الموسم كانت كافية للمهاجم الصربي.

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي انتقال لاعبه الصربي لوكا يوفيتش إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني معارًا حتى نهاية الموسم.

وانضم يوفيتش إلى الريال في صيف 2019 بعد التألق رفقة آينتراخت فرانكفورت، حيث دفعت إدارة فلورنتينو بيريز 60 مليون يورو للظفر بخدماته حينها.

مصادر جول كانت قد أكدت في وقت سابق أن وكيل يوفيتش قد عقد اجتماعات مع إدارة الريال الساعات الماضية استقرت كافة الأطراف خلالها على الرحيل معارًا لكسب مزيد من الدقائق بدلًا من البقاء على دكة البدلاء.

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القرار أيضًا أتى بعدما تحدث يوفيتش مع زيدان حيال وضعه، فالخيار الأول للصربي كان الاستمرار في ريال مدريد، لكن في النهاية اقتنع بأن الخيار الأفضل هو الانتقال إلى نادٍ آخر حيث يكون له دور أكثر أهمية.

فريدي بوبيتش المدير الرياضي لفرانكفورت قال: "لوكا أمامه فرصة في الأشهر المقبلة ليعود لمستواه السابق في بيئة معتادة بالنسبة له، لم يعش وقتًا سهلًا في ريال مدريد ويمكنه استغلال هذا الوقت في العودة. يعلمون في إسبانيا أنه في أيدِ أمينة".

Leihe bis zum Saisonende: Luka Jovic kehrt nach Frankfurt zurück! Alle Details zu dem Deal ⤵️#JovicIsBack #SGE — (@Eintracht) January 14, 2021

اللاعب الذي تألق مع فرانكفورت سابقًا مسجلًا 36 هدفًا في 75 مباراة سيرتدي الرقم 9 مع فريقه القديم الجديد.



يوفيتش لعب 23 مباراة سجل خلالها هدفين فقط، وهذا الموسم لم يشارك سوى في 208 دقيقة فقط.