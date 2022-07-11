رسميًا | يوفنتوس يُعلن عودة بوجبا ويكشف مدة العقد

الدولي الفرنسي عاد للدوري الإيطالي بعد تجربته غير الناجحة في إنجلترا

أعلن يوفنتوس رسميًا عودة الفرنسي بول بوجبا إلى صفوفه في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، وكان اللاعب قد انضم للنادي الإنجليزي من نظيره الإيطالي صيف 2016 مقابل 106 مليون يورو.

بوجبا تألق بقوة خلال فترته الأولى مع يوفنتوس، حيث أحرز 34 هدفًا وصنع 40 في 178 مباراة، وهو ما قاده للعودة إلى يونايتد في صفقة كانت الأغلى عام 2016، لكن تجربته هناك لم تحظ بالنجاح الكبير ليُقرر اللاعب عدم تجديد عقده والعودة إلى تورينو.

ما هي مدة عقد بوجبا مع يوفنتوس؟

النادي الإيطالي أعلن رسميًا عودة بوجبا وتوقيعه على عقد يمتد حتى صيف 2026، ولم يكشف يوفنتوس عن التفاصيل المالية لكن التقارير الصحفية المتابعة أكدت حصول الفرنسي على راتب سنوي قدره 8 ملايين يورو.

اللاعب سيحصل كذلك على مكافأة توقيع ضخمة نظير انضمامه مجانًا عقب نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقد رحب البيانكونيري بعودة بوجبا ببيان نشره عبر موقعه الرسمي، جاء فيه "بوجبا عاد. تركنا صبي وعاد إلينا رجل وبطل، لكن هناك شيء واحد لم يتغير وهو رغبته في كتابة صفحات لا تُنسى في تاريخ يوفنتوس. عاد بوجبا ولا يُمكن إلا أن نكون سعداء بذلك".

ما هو رقم القميص الذي سيرتديه بوجبا مع يوفنتوس؟

رحيل باولو ديبالا بانتهاء عقده وفشل مفاوضات تجديده ترك القميص رقم 10 خاليًا، ولذا سيرتديه بوجبا بالتأكيد خاصة أنه ارتداه في جل فترته الأولى مع فريق السيدة العجوز.

يوفنتوس يأمل في أن يُساهم بوجبا في عودة الفريق لمنصات التتويج مجددًا بعدما فشل في الفوز بلقب الدوري الإيطالي لآخر موسمين، إذ خطفه منه إنتر في 2020-2021 وفاز به ميلان في 2021-2022.

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