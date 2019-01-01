رسميًا - يوفنتوس يعلن عن نجاحه في ضم رابيو بشكل مجاني

نادي يوفنتوس الإيطالي يعلن عن نجاحه في الحصول على خدمات النجم الفرنسي أدريان رابيو قادمًا من باريس سان جيرمان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن نجاحه في الحصول على خدمات الفرنسي أدريان رابيو لاعب فريق باريس سان جيرمان بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي، وأكد من خلاله أن اللاعب سيرتدي قميص البيانكونيري بداية من الموسم الجديد، في صفقة مجانية من النادي الفرنسي.

✨رابيو في تورينو من أجل إجراء الفحوصات الطبية ⚪️⚫️pic.twitter.com/JsK0UV5k9x — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ يونيو ٢٠١٩

وكان اللاعب قد انتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية شهر يونيو، وأصبح حرًا أي كان يستطيع الانضمام لأي فريق دون الرجوع لباريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على راتب سنوي تقدر قيمته بحوالي سبعة ملايين يورو بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة مؤخرًا وقبل الإعلان الرسمي.

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وسيكون عقد اللاعب مع البيانكونيري ممتدًا حتى نهاية موسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ولمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن اللاعب كمان قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف برشلونة الإسباني قبل أن تتعقد المفاوضات بين وكيلته ووالدته وإدارة الفريق ويتجه الأخير للتوقيع مع فرينكي دي يونج من صفوف أياكس الهولندي.