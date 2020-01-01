رسمياً .. يوفنتوس يعلن إصابة ماتويدي بفيروس كورونا

ثاني الحالات بين صفوف السيدة العجوز

أعلن نادي يوفنتوس أن نتيجة فحوصات لاعبه بليز ماتويدي، بفيروس كورونا جاءت إيجابية.

ووفقاً للبيان الذي نشره النادي الإيطالي، فإن اللاعب الفرنسي، قام بعزل نفسه منذ يوم الأربعاء 11 مارس، وسيتم مراقبته لابتاع الإرشادات الطبية.

وأكد البيان الصادر من الموقع الرسمي لفريق السيدة العجوز، أن الأعراض لم تظهر حتى الآن على اللاعب صاحب الـ 32 عاماً.

المزيد من الفرق

عائلة أنييلي تدعم مصابي كورونا

هو ثاني اللاعبين إصابة بالفيروس، في صفوف يوفنتوس بعد المدافع دانيلي روجاني الذي تعرض للإصابة الأسبوع الماضي.

وأصبح الدوري الإيطالي، أكثر الدوريات تعرضاً للإصابة، في أندية سامبدوريا وفيرونتينا ويوفنتوس.

وكان يوفنتوس قد دخل في مرحلة حجر صحي، الأسبوع الماضي بعد تأكد إصابة روجاني لاعب الفريق بالفيروس، وتسبب في إيقاف كافة الأنشطة الرياضية بالنادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإيطالي، قد أعلن إيقاف كافة الأنشطة الرياضية بالبلاد، والدخول في مرحلة عزل بعد تفشي الفيروس بكثيرة في إيطاليا وإصابة ووفاة العديد.