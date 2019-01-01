رسمياً .. يوفنتوس يجدد عقد كوادرادو

رحلة اللاعب الكولومبي تستمر مع السيدة العجوز

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، رسمياً تجديد عقد لاعبه الكولومبي خوان كوادرادو، لعامين ونصف.

وانضم اللاعب صاحب الـ 31 عاماً، إلى صفوف السيدة العجوز في 2015 قادماً من تشيلسي على سبيل الإعارة.

إدارة يوفنتوس نجحت في الحصول على توقيع اللاعب في صفقة نهائية مقابل 17 مليون إسترليني، في صيف 2017.

اللاعب الكولومبي الدولي، حقق مع البيانكونيري أربع بطولات دوري، وثلاث بطولات كأس وسوبر إيطاليا.

هذا الموسم لعب كوادرادو مع يوفنتوس 14 مباراة، في مختلف المسابقات نجح خلالها في تسجيل هدفاً واحداً.

وقال اللاعب في تصريحات عقبت تجديد عقده: "أنا سعيد للغاية بمواصلة رحلتي مع يوفنتوس، أنا أريد تحسين الجوانب التكتيكي، وأمامي الكثير من العمل لأقوم به".

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وواصل: "نتمنى أن تكون هذه السنة أفضل لنا ونحقق فيها بطولة الدوري، ودوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن كوادرادو، هو ثاني لاعب في صفوف السيدة العجوز يُجدد عقده خلال هذا الأسبوع بعد ليوناردو بونوتشي الذي جدد عقده حتى صيف 2024.