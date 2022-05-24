رسميًا | يورجن كلوب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حصول المدرب الألماني، يورجن كلوب، على لقب أفضل مدرب هذا الموسم.

وكان المدير الفني لفريق ليفربول قد حصل على تلك الجائزة في عام 2020 بعد حصول فريقه على لقب الدوري المحلي.

لتكون بذلك تلك هي المرة الثانية له، على الرغم من فشل فريقه في تحقيق اللقب الذي خسره لصالح مانشستر سيتي.

وكان فريق الريدز قد قدم موسمًا مميزًا على مستوى الدوري حيث استطاع الوصول للنقطة رقم 92 خلف المتصدر مانشستر سيتي بنقطة واحدة.

فيما تحصل على بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة للأندية المحترفة هذا الموسم.

وعلى الرغم من سعيه تجاه الدوري، لكنه فشل في آخر اللحظات بعدما استطاع مانشستر سيتي قلب الطاولة على أستون فيلا وحسم اللقب.

لكن فريق كلوب كان ينافس بشراسة هذا الموسم، مما جعله يفوز بالجائزة، ليكون الألماني هو خامس مدرب يحصل عليها وهو لم يحقق لقب الدوري.

جدير بالذكر أنه لم يحقق تلك الجائزة أي مدرب من فريق ليفربول منذ بداية الدوري الإنجليزي بمسماه الجديد سوى يورجن كلوب، بواقع مرتين فقط.

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