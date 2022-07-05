رسميًا .. ويليامز يطوي صفحة إسبانيا ويعلن تمثيل غانا

فقد الأمل في تمثيل المنتخب الإسباني

أعلن إيناكي ويليامز مهاجم نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، عن تمثيله لمنتخب غانا بشكل رسمي، ليغلق الباب تمامًا أمام تمثيله إسبانيا مع المدرب لويس إنريكي.

ويليامز البالغ من العمر 28 سنة وُلد لأبوين من غانا، هاجرا عبر الصحراء الكبرى للوصول إلى إسبانيا، لينتهي بهما الأمر بتربية إيناكي وشقيقه نيكو في إقليم الباسك.

وسبق أن شارك اللاعب في مباراة ودية مع منتخب إسبانيا الأول في عام 2016، حيث ظهر في الفوز على البوسنة بنتيجة 3/1.

ولأنها كانت مجرد مواجهة ودية، يحق لإيناكي تغيير ولائه بشكل عادي، ليقرر اللعب مع منتخب غانا قبل انطلاق كأس العالم في قطر بشهر نوفمبر من هذا العام.

وتأتي هذه الخطوة بعد تجاهل اللاعب بشكل واضح من تمثيل منتخب إسبانيا على مدار السنوات الماضية، رغم تألقه بشكل لافت مع بيلباو في العديد من الفترات بمسيرته.

ويطمح الاتحاد الغاني في إقناع شقيقه نيكو ويليامز البالغ من العمر 19 سنة بتمثيل منتخب النجوم السوداء هو الآخر، حيث يلعب أيضًا كجناح في بيلباو وظهر في 39 مباراة مع الفريق الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن إيناكي ويليامز قضى مسيرته بأكملها في بيلباو، حيث شارك في 370 مباراة وسجل 96 هدفًا وصنع 53 بكل المناسبات.

اقرأ أيضًا ..

انتظارًا لغيابه عن التدريبات .. بايرن ميونخ يحضر عقوبات قاسية بحق ليفاندوفسكي

سيتي في الصدارة وتواجد مدريد وغياب برشلونة .. أغلى قوائم الأندية في العالم

نيمار العالة في باريس سان جيرمان .. بين مصير أوزيل وبيل!